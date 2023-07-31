BIST 7.183
DOLAR 26,93
EURO 29,73
ALTIN 1.701,23
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adıyaman'daki depremzedelere 124 keçi dağıtıldı!

Adıyaman'daki depremzedelere 124 keçi dağıtıldı!

ADIYAMAN'ın KAHTA ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde küçükbaş hayvanları telef olan 8 üreticiye bedelsiz 124 küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.

Abone ol

Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde hayvanları telef olan üreticileri tespit etti. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucunda 8 üreticiye 124 küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleşti.

Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Selim Yıldırım, “Kahramanmaraş merkezli depremde ilçemizde deprem dolayısıyla hayvanları telef olan üreticilerimizin daha önce İlçe Tarım Müdürlüğü teknik ekiplerince tespit edilen üreticilerimizin bugün itibariyla 120 tane dişi 4 tanesi de erkek olmak üzere toplam 124 hayvanın dağıtımı bugün yapıldı. Üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Depremde 20 hayvanı telef olan üreticilerden Hasan Bakırcı, “Ben Eski Kâhta’dan geliyorum. Depremde 20 tane küçükbaş hayvanım telef oldu. Bunların yerine devletimiz ücretsiz bir şekilde 20 tane keçi gönderdi. Zararımı karşıladı. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Batman'da korkutan kavga! Adliyenin önünde silahlar patladı
Batman'da korkutan kavga! Adliyenin önünde silahlar patladı
2023/1. Dönem bekçilik sınavı ne zaman? Bekçilik sınav tarihi
2023/1. Dönem bekçilik sınavı ne zaman? Bekçilik sınav tarihi
Kayseri'de CHP şoku! 9 meclis üyesi istifa etti, ortak açıklamayla duyurdular: Son bulması ümidiyle...
Kayseri'de CHP şoku! 9 meclis üyesi istifa etti, ortak açıklamayla duyurdular: Son bulması ümidiyle...
Alacak verecek kavgası Suriyeli amca oğullarını birbirine düşürdü! Amcasının oğlunu bıçakladı
Alacak verecek kavgası Suriyeli amca oğullarını birbirine düşürdü! Amcasının oğlunu bıçakladı
Fenerbahçe Beko’nun hazırlık programı belli oldu
Fenerbahçe Beko’nun hazırlık programı belli oldu
Hakan Fidan'dan İsveç ve Danimarka açıklaması
Hakan Fidan'dan İsveç ve Danimarka açıklaması
Antalya'da günlük kiralanan 340 ev polis ekipleri tarafından denetlendi!
Antalya'da günlük kiralanan 340 ev polis ekipleri tarafından denetlendi!
Hak sahipliği başvurusu süre uzatıldı mı? Ne zaman bitecek?
Hak sahipliği başvurusu süre uzatıldı mı? Ne zaman bitecek?
Bakan Alparslan Bayraktar: Suudi Arabistan ile önemli bir enerji işbirliği gerçekleştirmeyi hedefliyoruz
Bakan Alparslan Bayraktar: Suudi Arabistan ile önemli bir enerji işbirliği gerçekleştirmeyi hedefliyoruz
Uzman Doktor Gaye Güldiken Doğruel'den hızlı bronzlaşmak isteyenlere altın öneriler
Uzman Doktor Gaye Güldiken Doğruel'den hızlı bronzlaşmak isteyenlere altın öneriler
Osmaniye polisinden büyük asayiş uygulaması! 16 kişi tutuklandı
Osmaniye polisinden büyük asayiş uygulaması! 16 kişi tutuklandı
Samsun'da şap nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı
Samsun'da şap nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı