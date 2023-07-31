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Antalya'nın iki ilçesinde orman yangını çıktı! Müdahale sürüyor

Antalya'nın iki ilçesinde orman yangını çıktı! Müdahale sürüyor

ANTALYA'dan yangın haberi geldi. Demre ve Aksu ilçelerinde orman yangını çıktı. Ekipler bölgede... Alevlere müdahale sürüyor.

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Antalya'nın Demre ilçesi Davazlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Aksu'dan da alevler yükseliyor

Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yeşil Karaman Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye 2 uçak 3 helikopter, 5 arazöz, su tankeri ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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