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Yaban hayvanlarının sıcaktan etkilenmemesi için doğaya yalaklar yerleştirildi

Yaban hayvanlarının sıcaktan etkilenmemesi için doğaya yalaklar yerleştirildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yaz aylarında su kaynaklarının yetersiz olduğu alanlara kurulan yalaklarla yaban hayvanlarının su ihtiyacı karşılanıyor.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü de sorumluluk alanı Burdur, Antalya ve Isparta'daki yaban hayatının koruma altında olduğu alanlara yalaklar yerleştirdi.

Yaban hayatına destek programı kapsamında gerçekleştirilen çalışmada, hayvanlarının yaz aylarında sıcaktan etkilenmemeleri amaçlanıyor.

Antalya'da ormanlık alana yerleştirilen bir yalaktan su içen alageyik ve yavrusu fotokapana yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından görüntü, "Ormanda tatlı su molası. Alageyik ve yavrusu su içerken fotokapanımıza yakalandı." notuyla paylaşıldı.

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