BIST 7.183
DOLAR 26,93
EURO 29,73
ALTIN 1.701,23
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de toplu ulaşıma zam geldi! İşte yeni tarife... Tam biniş 13 TL oldu

İzmir'de toplu ulaşıma zam geldi! İşte yeni tarife... Tam biniş 13 TL oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, kent içi toplu ulaşım ücret tarifesini oy birliğiyle güncellerken, tam biniş ücreti 13 TL, öğretmen ve 60 yaş kartları ile biniş ücreti 11,5 TL , öğrenci kartı ile biniş ücreti ise 5 TL oldu.

Abone ol

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu ulaşım araçlarında uygulanan fiyat tarifesinin güncellenmesi gündemiyle toplandı. Akaryakıta gelen zamlar ve artan maliyetlerin fiyat artışlarında etkili olduğu belirtilirken, oy birliği ile alınan kararla; İZTAŞIT, ESHOT, İZDENİZ, İzmir Metro, İzmir Tramvay ve İZBAN’da geçerli toplu ulaşım ücret tarifesine zam yapıldı.

İzmirim Kart ile tam biniş ücreti 13 TL, öğretmen ve 60 yaş kartları ile biniş ücreti 11,5 TL ve öğrenci kartı ile biniş ücreti ise 5 TL oldu.

Yeni düzenlemeyle, tam ile indirimli binişler 120 dakika içerisinde yapılan ilk aktarmada yüzde 50, ikinci aktarmada yüzde 75 indirimli olacak, üçüncü ve sonraki aktarmalardan ise ücret alınmayacak.

Biniş başına maliyet 40.91 TL

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 28 Temmuz 2023 tarihi itibariyle; personel, amortisman giderleri, akaryakıt ve enerji harcamaları da hesaplandığında toplu ulaşımda biniş başına maliyetin 40.91 TL olduğunu bildirdi. Büyükşehir Belediyesi, biniş başına 27.91 TL destek vereceğini de açıkladı.

Halk Taşıt uygulaması sürüyor

Günün belli saatlerinde yüzde 50 indirimli ulaşım imkânı sağlayan “Halk Taşıt” uygulamasında ise tam biniş 6,5 TL, öğretmen ve 60 yaş ücreti 5,76 TL, öğrenci ücreti 2,50 TL oldu. Halk Taşıt tam binişlerinde; ilk aktarma için 3,26 TL, ikinci aktarma 1,64 TL, indirimli binişlerinde; ilk aktarma için 2,88 TL, ikinci aktarma 1,44 TL olacak. Üçüncü ve sonraki aktarmalardan ise ücret alınmayacak.

Öğrenci ücretlerindeki artış minimum düzeyde tutuldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in isteği doğrultusunda öğrenci biniş ücretine yapılacak artışın yine sembolik bir düzeyde yapılmasına karar verildi. Buna göre öğrenciler toplu ulaşımdan 120 dakika içinde ilk binişlerinden 5 TL’ye yararlanacak, aktarmalar ise ücretsiz olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da aşırı sağcı AFD'ye karşı uyarılar artıyor!
Almanya'da aşırı sağcı AFD'ye karşı uyarılar artıyor!
Kadın bekçi olma şartları neler? Kadın bekçi yaş ve boy şartı kaç olmalı?
Kadın bekçi olma şartları neler? Kadın bekçi yaş ve boy şartı kaç olmalı?
Antalya'nın iki ilçesinde orman yangını çıktı! Müdahale sürüyor
Antalya'nın iki ilçesinde orman yangını çıktı! Müdahale sürüyor
Nijer Başbakanı: Nijer, ECOWAS yaptırımlarını kaldıramaz!
Nijer Başbakanı: Nijer, ECOWAS yaptırımlarını kaldıramaz!
Lübnan'daki Filistin mülteci kampında çıkan çatışmada ölü sayısı 9'a yükseldi!
Lübnan'daki Filistin mülteci kampında çıkan çatışmada ölü sayısı 9'a yükseldi!
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak
Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı kavgayla ilgili yayın yasağı getirildi
Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı kavgayla ilgili yayın yasağı getirildi
17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası, İstanbul'da başladı
17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası, İstanbul'da başladı
İsrail ordusundan 60 milyon dolarlık top mermisi anlaşması!
İsrail ordusundan 60 milyon dolarlık top mermisi anlaşması!
THY kadın kabin memuru adayları başvurusuyla ilgili tarih verdi
THY kadın kabin memuru adayları başvurusuyla ilgili tarih verdi
Külliye'de deprem koordinasyon toplantısı! Cevdet Yılmaz ve bakanlar bir araya geldi
Külliye'de deprem koordinasyon toplantısı! Cevdet Yılmaz ve bakanlar bir araya geldi
Ordu'da uyuşturucu çetesine polis baskını! 3 şüpheli gözaltına alındı
Ordu'da uyuşturucu çetesine polis baskını! 3 şüpheli gözaltına alındı