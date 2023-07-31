Danimarka ve İsveç protestoları gördü harekete geçiyor Kur'an-ı Kerim...

İsveç ve Danimarka son dönemde ülkelerinde artan Kur'an-Kerim yakma eylemlerinin önüne geçmek için harekete geçti. Kopenhag yönetimi Kur'an-ı Kerim yakılmasını engelleyecek "yasal bir araç bulmaya" çalıştıklarını duyurdu. İsveç de "yasal durumu analiz etmeye başladık" açıklaması yaptı.

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Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Kopenhag yönetiminin, diğer ülkelerin büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasının engelleyecek "yasal bir araç bulmaya" çalışacağını söyledi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da Danimarkalı mevkidaşı Mette Frederiksen ile yakın temas halinde olduğunu ve ülkesinde benzer bir sürecin devam ettiğini kaydetti.

"Değerlerimizi temsil etmiyor"

Rasmussen, "Kur'an yakma, birkaç kişi tarafından gerçekleştirilen son derece saldırgan ve pervasız eylemler. Bu birkaç kişi Danimarka toplumunun üzerine inşa edildiği değerleri temsil etmiyor" ifadelerini kullandı.

Diğer ülkelere, kültürlere ve dinlere hakaret edilmesini önlemeye çalışacaklarıını belirten Rasmussen, eylemlerin "Danimarka için, en azından güvenlik açısından, önemli olumsuz sonuçlar doğurabileceği özel durumlarda müdahale etme olasılığını araştıracaklarını" kaydetti.

"İfade özgürlüğü çerçevesinde olacak"

Kararların anayasal olarak korunan ifade özgürlüğü çerçevesinde alınabileceğinin altını çizen Dışişleri Bakanı, bunun "Danimarka'da ifade özgürlüğünün çok geniş bir kapsama sahip olduğu gerçeğini değiştirmeyecek şekilde yapılması gerektiğini" belirtti.

Son haftalarda Danimarka'da ve İsveç'te, Kur'an yakma eylemleri ve İslam karşıtı protestolar yapıldı.



Her iki ülke de Kuran'ın yakılmasından üzüntü duyduklarını ancak "ifade özgürlüğünü koruyan kurallar" çerçevesinde buna müdahale edemeyeceklerini bildirdi.