BIST 7.217
DOLAR 26,93
EURO 29,66
ALTIN 1.706,41
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kocaeli'de polisin dur ikazına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı! Araç sahibi aracını bırakıp kaçtı

Kocaeli'de polisin dur ikazına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı! Araç sahibi aracını bırakıp kaçtı

Kocaeli'de polis ekiplerinin dur ikazına uymayıp kaçan sürücünün aracından uyuşturucu çıktı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan ve Anadolu Otoyolu İstanbul istikametine giden 34 AY 0319 plakalı otomobilin sürücüsü, İzmit kesiminde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Ekipler bunun üzerine Körfez gişeler mevkisinde otoyolun İstanbul istikametini trafiğe kapattı. Yakalanacağını anlayan şüpheli araç sürücüsü, Yavuz Sultan Selim mevkisinde otomobili yolun kenarına park ettikten sonra ağaçlık alana girerek gözden kayboldu.

Kaçan sürücünün yakalanması için olay yerine takviye ekipler sevk edildi. Bölgeyi tarayan ekipler, şüphelinin izine rastlayamadı. Terk edilen otomobilde yapılan incelemede çantalar içerisinde yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Olay nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü sağlanırken, uzun araç kuyruğu oluştu. Polis ekiplerinin şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Aşureye fındık, ceviz ve nar ne zaman konur? Malzeme sırasıyla kolay aşure tarifi
Aşureye fındık, ceviz ve nar ne zaman konur? Malzeme sırasıyla kolay aşure tarifi
Fındık üreticilerine Orman Müdürlüğünden 'erken hasat' uyarısı
Fındık üreticilerine Orman Müdürlüğünden 'erken hasat' uyarısı
Tunceli’de iş makinesi doğal gaz borusunu patlattı!
Tunceli’de iş makinesi doğal gaz borusunu patlattı!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Mithat Yenigün açıklaması!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan, Mithat Yenigün açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nı kabul etti
İstanbul'da freni boşalan karavan park halindeki araca çarptı!
İstanbul'da freni boşalan karavan park halindeki araca çarptı!
Erkek arkadaşı tarafından öldürülen Merve'nin hayalleri yarım kaldı
Erkek arkadaşı tarafından öldürülen Merve'nin hayalleri yarım kaldı
Senegal'de olası sokak olaylarını engellemek için mobil veri kesildi!
Senegal'de olası sokak olaylarını engellemek için mobil veri kesildi!
Danimarka ve İsveç protestoları gördü harekete geçiyor Kur'an-ı Kerim...
Danimarka ve İsveç protestoları gördü harekete geçiyor Kur'an-ı Kerim...
İstanbul'da dron destekli trafik denetimi: Kemer takmayan sürücülere ceza yağdı!
İstanbul'da dron destekli trafik denetimi: Kemer takmayan sürücülere ceza yağdı!
Türk Hava Yolları (THY) kabin memuru alacak! Başvuru tarihi belli oldu
Türk Hava Yolları (THY) kabin memuru alacak! Başvuru tarihi belli oldu
Mahsun Kırmızıgül yeni şarkısını ilk kez Çeşme'de söyledi!
Mahsun Kırmızıgül yeni şarkısını ilk kez Çeşme'de söyledi!