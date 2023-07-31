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Joao Pedro'ya Brezilya’dan resmi teklif geldi

Joao Pedro'ya Brezilya’dan resmi teklif geldi

Fenerbahçe'nin İtalyan golcüsü Joao Pedro'ya Brezilya’dan resmi teklif geldi. Oyuncu sağlık kontrolü için Brezilya'ya uçuyor.

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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği isimlerden olan Joao Pedro sarı-lacivertli kulübe veda ediyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Brezilya ekiplerinden Gremiro, 31 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'ye kiralama teklifinde bulundu.

Fenerbahçe'nin ayrılığına sıcak baktığı Pedro, bu gelişmenin ardından eşyalarını topladı. Pedro, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Brezilya'ya gidecek.

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