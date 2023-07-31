SGK duyurdu! Borç yapılandırmada son ödeme süresi 3 Ağustos'a uzatıldı

Son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos 2023 tarihine uzatıldı.

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresinin 3 Ağustos'a kadar uzatıldığını duyurdu.

SGK'den yapılan açıklamaya göre, son ödeme tarihi bugün olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos 2023 saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Vatandaşlar vergi dairelerine akın etti

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasında birinci ve ikinci taksit ödemeleri bugün sona eriyordu. 7440 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yaralanmak isteyen vatandaşların yanı sıra motorlu taşıtlar ve gelir vergisinin ikinci taksit ödemelerinde de bugün son gündü.

Sgk'dan açıklama geldi

Borçlarını ödemek isteyen vatandaşlar vergi dairelerinde sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk oluştururken, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) açıklama geldi. SGK, prim ve yapılandırma borçlarının son ödeme süresinin 3 Ağustos'a kadar uzatıldığını belirtti.

"Tahsilat sisteminde yoğunluk meydana geldi"

SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihinin aynı güne denk gelmesinden dolayı Kurum tahsilat sistemimizde yoğunluk meydana gelmiştir.

3 ağustos'a kadar uzatıldı

Meydana gelen bu yoğunluktan dolayı sigortalı ve işverenlerimizin mağduriyet yaşamamaları için son ödeme tarihi 31.07.2023 olan cari dönem prim borçları, yapılandırma borçları ve diğer her türlü borçlarının son ödeme süresi 5510 sayılı Kanunun 100'üncü maddesinin 4 üncü fıkrasına dayanılarak 03.08.2023 tarihi saat 23:59'a kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacaktır. Sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edilebilmesi, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalınmaması ve yapılandırma ödeme planlarının ihlal edilmemesi açısından belirtilen tarihe kadar ilgili borçların ödenmesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."