Bakanlıktan 'Görevimiz Tehlike' filmi açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da çekimleri iptal edildiği iddia edilen Görevimiz Tehlike filmiyle ilgili açıklamada bulundu.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen '2023 Yılı Değerlendirme Toplantısı' sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Ersoy, Görevimiz Tehlike (Mission Impossible) filmi ilgili soruya yanıt verdi.

“Biri densizlik yaptı diye her şey bir anda iptal olmaz"

Ersoy, Görevimiz Tehlike (Mission Impossible) filminin Türkiye çekimlerinin iptal edilip edilmediği ile ilgili de konuştu.

Ersoy, "Sizin duyduğunuz işin dedikodu kısmı. Biri densizlik yaptı diye her şey bir anda iptal olmaz merak etmeyin. Dedim ya bu tarz çalışmalar bir günlük çalışmalarla gerçekleşmiyor. Yıllarca süren yıllar öncesinden başlayan çalışmalar. Öncelikli olarak kanunlarınızda, mevzuatlarınızda değişiklik yapıyorsunuz. Türkiye Sinema Genel Müdürlüğü'yle birlikte yapmış olduğumuz çalışma sayesinde Bakanlığımızın, yasada bir düzenleme yapılmıştı bundan 4 yıl önce hatırlarsınız. Türkiye'de yapılan yabancı prodüksiyon çekimlerine, Bakanlık olarak biz destek veriyoruz dünyada olduğu gibi. Bu destek oranlarını da dünyada rekabet eder haline getirmiştik. Yine Turizm Geliştirme Ajansı da bu destek çalışmalarına katılımda bulunuyor. Biz Bakanlık olarak, Turizm Geliştirme Ajansı olarak 5 yıl önceki Türkiye değiliz bakın. Gerekli mevzuat düzenlemeleri yapıldı. Gerekli kaynak çalışmaları yapıldı. Dünyayla rekabet eden hale Türkiye'yi getirdik. Biz gerekenleri yapıyoruz. Arada densizlik yapan kişiler olabilir onlar da kendilerini düzeltirlerse biz sonuç almaya devam ederiz. Nasıl geçmişte biliyorsunuz tam pandeminin ortasında Guy Ritchie burada bir film çekmişti. İnşallah daha büyük prodüksiyonlar da Türkiye'de çekilecek. Şimdilik bu kadarını söyleyelim. Gerçekleştikçe hep beraber öğreneceğiz zaten" dedi.