Kylian Mbappe, sadakat bonusu gereği cebini doldurabilir

Paris Saint Germain ile yeni sözleşme konusunda sorunlar yaşayan Kylian Mbappe, sadakat bonusu gereği bu gece yarısından dolayı cebini doldurabilir.

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Fransız devi Paris Saint Germain ile sorunlar yaşayan ve takımdan ayrılacağı iddia edilen Kylian Mbappe, Japonya kampına götürülmemişti.

PSG, Mbappe'nin sözleşmesini 2025'e kadar yenileme maddesini etkinleştirmek istiyordu. 24 yaşındaki yıldız, bunu kabul etmezken Fransız yıldızın sözleşmesi ile ilgili de ilginç bir bonus maddesi ortaya çıktı.

Satılmazsa 32 milyon euro ödenecek

Fransız gazeteci Andres Onrubia Ramos'un haberine göre; PSG bu gece yarısına kadar Kylian Mbappe'yi satamazsa oyuncuya 80 milyon Euro'luk sadakat bonusunun yüzde 40'ını (32 Milyon Euro) ödemek zorunda kalacak.

Yıldız futbolcu için herhangi bir transfer görüşmesi içinde olmayan Paris ekibinin, Mbappe'ye bu bonustan dolayı 32 milyon euro ödemesi gerekecek.

Japonya'ya götürülmedi

Paris devi, yıldız futbolcuya sadakat bonusunu ödememek için Mbappe'yi Japonya kampına götürmedi ve oyuncudan bonservis kazanmak için başka kulüplerle transfer görüşmelerine başladı.

Ancak olayların farkında olan Mbappe, PSG'nin bu hamlelerine kurnazca karşılık verdi ve hiçbir kulüple anlaşmaya varmadı. 24 yaşındaki süperstar, 2024 yılına kadar PSG'de oynamaya devam edeceğini söyleyerek Fransız ekibini bu konuda çaresiz bırakmayı seçti.