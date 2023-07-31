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Borsa İstanbul günü rekorla tamamladı

Borsa İstanbul günü rekorla tamamladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü rekorla tamamladı. BIST 100 endeksi, günü 7.256,61 puandan tamamlayarak en yüksek seviye rekorunu yeniledi.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 149,68 puan artarken, toplam işlem hacmi 178,6 milyar lira rekor seviyede gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,43 ve holding endeksi yüzde 2,76 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,72 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 2,59 ile spor oldu.

Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif seyirle başlarken, gözler bu hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Analistler özellikle bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) bundan sonraki aksiyonlarına ilişkin daha fazla ip ucu vermesinin beklendiğini, Apple ve Amazon başta olmak üzere önemli şirketlerin bilançolarının da takip edileceğini söyledi.

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