Savcı Sayan'dan "Esenyurt saldırganları akrabası" iddiasına yalanlama

Türkiye, Esenyurt'ta gerçekleşen 2 kişinin öldüğü tekel saldırısını konuşurken; Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, "Saldırganlar, Savcı Sayan'ın kuzeni oluyor. Bunu söyleyen de saldırganların kendi yeğenidir" iddiasında bulunmuştu.

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Esenyurt'taki tekel saldırganlarının Savcı Sayan'ın akrabası olduğunu iddia etmişti. İddiayı yalanlayan Sayan, "Yalan söylüyorlar asla öyle bir şey yok. Aynı şehirden aynı ilçedeniz ama kuzenlik, akrabalık falan yok. Ben dava açacağım" dedi.

Saldırı Türkiye'nin gündemine oturdu

Türkiye, İstanbul Esenyurt'ta bir tekele 4 kişinin baskın yaparak 2 kişinin öldürüldüğü olayı konuşuyor. Güvenlik kamerası görüntülerinin yayınlanmasının ardından büyük infial yaratan olayla ilgili, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın iddiası da çok konuşuldu.

"Saldırganlar Savcı Sayan'ın kuzeni" iddiası

Dündar, saldırganların AK Partili eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın kuzenleri olduğu iddia etti. Dündar, "Saldırganlar, Savcı Sayan'ın kuzeni oluyor. Bunu söyleyende saldırganların kendi yeğenidir" ifadelerini kullandı.

Savcı Sayan: Dava açacağım

İddialarla ilgili Tele1'den Bişar Arslan'a konuşan Sayan, bu iddiayı reddederek "Yalan söylüyorlar asla öyle bir şey yok. Aynı şehirden aynı ilçedeniz ama kuzenlik, akrabalık falan yok. Ben dava açacağım" ifadesini kullandı.