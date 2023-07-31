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Galatasaray, UEFA'nın radarına takıldı

Galatasaray, UEFA'nın radarına takıldı

Galatasaray'ın yaptığı transferler ve açıklanan zarar rakamları, UEFA'nın dikkatini çekti. Son 3 yılda 106 milyon euro zarar eden sarı-kırmızılılar, yeni bir anlaşma imzalamak zorunda kalabilir.

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Yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray, UEFA'nın radarına takıldı. Eksiye düşen diğer takımlar gibi sarı-kırmızılılarda incelemeye alındı.

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, yapılan transferlerde FFP radarına takılmak istemediklerini ifade etmişti. Buna karşılık açıklanan rakamlar Galatasaray'ın başını ağrıtacak gibi duruyor.

106 MİLYON EURO

Futbol Dergi'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılıların açıkladığı son 3 yıllık zarar, 1.8 milyar TL euro bazında ise 106 milyon euro. Bu, UEFA sınırının üzerinde. Çeşitli kısıtlamalar getirecek yeni bir anlaşma imzalanması kaçınılmaz gözüküyor.

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