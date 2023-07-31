BIST 7.217
DOLAR 26,90
EURO 29,62
ALTIN 1.702,49
HABER /  EKONOMİ

Hava yolu, seyahat, konaklama gibi yurtdışı kredi kartı harcamalarında taksit yapılmayacak

Hava yolu, seyahat, konaklama gibi yurtdışı kredi kartı harcamalarında taksit yapılmayacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartı harcamalarına ilişkin yeni bir karar aldı. Buna göre hava yolu, seyahat, konaklama gibi yurt dışı kredi kartı harcamalarında artık taksit yapılamayacak.

Abone ol

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı harcamalarıyla ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Kredi kartında takside sınırlama getiren BDDK, hava yolu, seyahat, konaklama gibi yurt dışı harcamalarında taksitbelirtti.

Bddk'dan açıklama

BDDK'nın internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik atılacak koordineli adımlar kapsamında 31 Temmuz 2023 tarihinde Kurumumuz internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulduğu üzere, sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarının ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar verilmiştir.

Yurt dışı harcamalarında taksit yapılamayacak

Ayrıca, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ÖNCEKİ HABERLER
MTV'nin ikinci taksidi için de süre uzatıldı
MTV'nin ikinci taksidi için de süre uzatıldı
Savcı Sayan'dan "Esenyurt saldırganları akrabası" iddiasına yalanlama
Savcı Sayan'dan "Esenyurt saldırganları akrabası" iddiasına yalanlama
Günde 4,5 dakika yoğun fiziksel aktivite kanser riskini azaltabilir
Günde 4,5 dakika yoğun fiziksel aktivite kanser riskini azaltabilir
Rusya’da yerli sitelere yabancı e-posta adresiyle kayıt yapmak yasaklandı
Rusya’da yerli sitelere yabancı e-posta adresiyle kayıt yapmak yasaklandı
Yargıtay'a atanan 6 yeni üyenin görev yerleri belli oldu
Yargıtay'a atanan 6 yeni üyenin görev yerleri belli oldu
Galatasaray, UEFA'nın radarına takıldı
Galatasaray, UEFA'nın radarına takıldı
Borsa İstanbul günü rekorla tamamladı
Borsa İstanbul günü rekorla tamamladı
Abdullah Ağar Rusya'nın yeni hedefini açıkladı!
Abdullah Ağar Rusya'nın yeni hedefini açıkladı!
Danimarka ve İsveç'te yine Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar düzenlendi
Danimarka ve İsveç'te yine Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar düzenlendi
Kylian Mbappe, sadakat bonusu gereği cebini doldurabilir
Kylian Mbappe, sadakat bonusu gereği cebini doldurabilir
Ankara'da sıcaklık 39 dereceye kadar çıkacak
Ankara'da sıcaklık 39 dereceye kadar çıkacak
Dünyada her yıl tütün kullanımı nedeniyle 8,7 milyon insan yaşamını yitiriyor
Dünyada her yıl tütün kullanımı nedeniyle 8,7 milyon insan yaşamını yitiriyor