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MTV'nin ikinci taksidi için de süre uzatıldı

MTV'nin ikinci taksidi için de süre uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi borcu yapılandırma ile MTV ikinci taksit ödeme süresinin 4 Ağustos Cuma günü sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

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Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “31 Temmuz 2023 tarihli ve 158 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu sirküleri ile 31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar ödenmesi gereken 2023 yılı gelir vergisinin 2. taksitinin ödeme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı. Ödenmesi gereken 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksitinin ödeme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.

Ödenmesi gereken 7440 sayılı Kanun'un peşin ve 1. ile 2. taksitlerinin ödeme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı. Verilmesi gereken 2023/Haziran dönemine ilişkin 'Form Ba' ve 'Form Bs' bildirimlerinin verilme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.

Oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken elektronik defter beratlarının yüklenme süresi 4 Ağustos 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı” denildi.

2023 yılı MTV, bir kereye mahsus olmak üzere iki katına çıkartılmıştı.

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