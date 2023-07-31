BIST 7.217
DOLAR 26,91
EURO 29,60
ALTIN 1.701,44
HABER /  DÜNYA

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 41 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Abone ol

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Kuzey Ege'de Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu belirledi.

Bölgeye yönlendirilen "KB-4510" botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri kurtardı.

Kıyıya getirilen 41 kişi, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Esenyurt'taki saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı: Neden öldürdüğünü anlattı!
Esenyurt'taki saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı: Neden öldürdüğünü anlattı!
Icardi'nin maaşının bir kısmını üstlenen sponsor belli oldu!
Icardi'nin maaşının bir kısmını üstlenen sponsor belli oldu!
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına mesaj: Yeni dönem başlıyor!
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına mesaj: Yeni dönem başlıyor!
Hava yolu, seyahat, konaklama gibi yurtdışı kredi kartı harcamalarında taksit yapılmayacak
Hava yolu, seyahat, konaklama gibi yurtdışı kredi kartı harcamalarında taksit yapılmayacak
MTV'nin ikinci taksidi için de süre uzatıldı
MTV'nin ikinci taksidi için de süre uzatıldı
Savcı Sayan'dan "Esenyurt saldırganları akrabası" iddiasına yalanlama
Savcı Sayan'dan "Esenyurt saldırganları akrabası" iddiasına yalanlama
Günde 4,5 dakika yoğun fiziksel aktivite kanser riskini azaltabilir
Günde 4,5 dakika yoğun fiziksel aktivite kanser riskini azaltabilir
Rusya’da yerli sitelere yabancı e-posta adresiyle kayıt yapmak yasaklandı
Rusya’da yerli sitelere yabancı e-posta adresiyle kayıt yapmak yasaklandı
Yargıtay'a atanan 6 yeni üyenin görev yerleri belli oldu
Yargıtay'a atanan 6 yeni üyenin görev yerleri belli oldu
Galatasaray, UEFA'nın radarına takıldı
Galatasaray, UEFA'nın radarına takıldı
Borsa İstanbul günü rekorla tamamladı
Borsa İstanbul günü rekorla tamamladı
Abdullah Ağar Rusya'nın yeni hedefini açıkladı!
Abdullah Ağar Rusya'nın yeni hedefini açıkladı!