CHP ile ittifaka karşı çıkan İYİ Partili Nebi Hatipoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na oy verdiniz mi sorusuna cevap

"İYİ Parti aynı tabandan milliyetçi-muhafazakar vatandaşlarımızın oy verdiği sağ partilerle ittifak neden yapmasın?’" çıkışıyla gündem olan İyi Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, telefonla katıldığı televizyon programında "Kemal Beye oy verdiniz mi?" sorusuna "İçim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu'na oy verdim." cevabını verdi.

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İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun geçtiğimiz günlerde CHP ile ittifaka karşı olduğunu belirten açıklamaları olay oldu.

Hatipoğlu, "Yerel seçimlerde partimizin CHP ile ittifak yapmasına şahsi görüşüm olarak karşıyım bu sadece benim değil, partimizin milletvekillerinin genel görüşü. İYİ Parti aynı tabandan milliyetçi-muhafazakar vatandaşlarımızın oy verdiği sağ partilerle ittifak neden yapmasın?" dedi.

tv100 ekranlarında Gürkan Hacır'nn sunduğu programa bağlanan İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, eleştirilere yanıt verdi.

"İYİ Parti'den ihraç edileceğimi düşünmüyorum"

Yarkadaş'ın yönelttiği "Önümüzdeki günlerde partiden ihraç edileceğiniz yönünde Ankara kulislerinde bir iddia var, ihraç edilirseniz AK Parti’ye mi MHP’ye mi geçersiniz bağımsız olarak mı siyasete devam edeceksiniz?" soruyu Hatipoğlu "Kendi partimden ihraç edileceğimi düşünmüyorum. Böyle durum olursa bakacağız. Kendi genel başkanımla, Kürşad Bey ile de görüştüm." diyerek yanıtladı.

"İçim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu'na oy verdim"

Yarkadaş'ın "Kemal Bey için oy istediniz mi, Kemal Beye oy verdiniz mi?" sorusuna "Kemal Bey, Eskişehir'e geldiğinde havalimanında karşıladım. Benim seçimlerle ilgili başka bir programım olduğu için oraya katıldım. Kendisiyle ayaküstü de konuştuk. Mitinge katılamadım.İYİ Parti'nin içindeki eğilimleri şöyle: Milletvekillerinin düşüncesi CHP ile yola devam etmemek. Bütün il ve ilçelerde kendi adaylarımızda seçime girmek şeklinde bir eğilim var. Bu ekseriyet böyle. Bir oy Kemal'a bir oy Meral'e dedik. İçim el vermeye vermeye Kılıçdaroğlu'na oy verdim." cevabını verdi.