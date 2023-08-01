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Ukrayna gece yarısı Moskova'ya 'Drone'larla saldırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ukrayna gece yarısı Moskova'ya 'Drone'larla saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın, başkent Moskova ve Moskova Bölgesi’ne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova ve Moskova Bölgesi’ne gece İHA’larla saldırı yapıldığı belirtilerek, “1 Ağustos gecesi, Kiev rejiminin Moskova şehrine ve Moskova Bölgesi’ne İHA’larla düzenlediği terör saldırısı engellendi.” ifadesine yer verildi.

Moskova Bölgesi’ne bağlı Odintsovo ve Naro-Fominsk ilçeleri üzerinde 2 Ukrayna İHA’sının Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu aktarılan açıklamada, bir İHA’nın da elektronik harp sistemiyle etkisiz hale getirildiği, kontrolünü kaybeden İHA’nın Moskova-City bölgesine düştüğü bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, birkaç İHA’nın Moskova’ya uçarken hava savunma sistemlerince vurulduğunu kaydederek, “Bir tanesi, geçen seferki gibi, aynı gökdelene uçtu, 21. katın cephesi hasar gördü. 150 metrekarelik cam kırıldı. Zarar gören yok. Acil Durum Servisi olay yerinde çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yer alan bazı görüntülerde bir İHA’nın Moskova’da gökdelenlerin yer aldığı Moskova-City bölgesine düşmesi nedeniyle patlama olduğu görüldü.

Rusya’nın başkenti Moskova’da, ulusal ve uluslararası şirketlerin yönetim merkezi olan ve “Moskova-City” olarak adlandırılan Moskova Uluslararası İş Merkezi’nde yüksek katlı binalar bulunuyor.

24 ve 28 Temmuz'da Ukrayna'nın Moskova'ya İHA'larla saldırılar düzenlediği, ölü veya yaralı bulunmadığı bildirilmişti.

30 Temmuz’da da Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Moskova ve Moskova Bölgesi’ne İHA’larla saldırı girişiminde bulunduğunu duyurmuştu. Engellenen İHA’lardan biri Moskova-City bölgesindeki bir gökdelene çarpmış, binada hasar meydana gelmişti.

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