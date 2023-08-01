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20 üniversiteye rektör atandı Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı

20 üniversiteye rektör atandı Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı

20 üniversiteye yeni rektör atanmasına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 üniversiteye rektör atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre,
Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Mehmet Kelleş; Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Alpay Arıbaş; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı; Amasya Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu; Giresun Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Yılmaz Can; Hitit Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Ali Osman Öztürk; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar; Karabük Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Fatih Kırışık; Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil; Koç Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Metin Sitti; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Rana Kibar; Ordu Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Orhan Baş; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Kemalettin Aydın; Sinop Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Şakir Taşdemir; Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Mehmet Saltan; Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Evren Yaşar atandı.

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