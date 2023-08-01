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Keserler bıçaklar havada uçuştu! Ev sahibi kiracı kavgası kan akıttı

Keserler bıçaklar havada uçuştu! Ev sahibi kiracı kavgası kan akıttı

Zonguldak'ta kiracısını evden çıkması için uyaran ev sahibi kiracısıyla kavgaya tuttuştu. Büyüyen kavgada kiracı, ev sahibine keser bıçağıyla saldırdı.

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Olay, akşam saatlerinde yakın Zonguldak, Ereğli, Sarıkorkmaz Mahallesi, Aktaş Kıracı Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre ev sahibi Y.Ç., kiracılarından evi boşaltmalarını istemesi üzerine tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken Y.Ç. başına aldığı kesici alet darbesiyle yaralandı. Aldığı darbe sonrası Y.Ç. olay yerinden kaçarken, İ.K. ve M.D. ise araçla adresten ayrıldı.

Kavgayı gören vatandaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralı ev sahibine ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerinden kaçan İ.K. ve M.D. ise polis ekipleri tarafından Murtaza Mahallesi Suphi Konak Caddesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Ekip otosuna bindirilen İ.K. ve M.D. ardından karakola götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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