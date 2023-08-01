Kadir Ezildi reklam videosunda küfür olayı nedir? Kamerayı açık unuttu film koptu!

28 yaşında olan, dip köşe temizlik videoları ile 7'den 77'ye herkesin sempatisini kazanan fenomen Kadir Ezildi öyle bir şey yaptı ki duyanların ağzı açık kaldı. Temizlik takıntısı olan, halıların püsküllerini bile tarayan Kadir Ezildi instagram hesabında reklamını yaptığı diş macununu tanıttıktan sonra küfürü bastı! Eşşeğin s... alırsınız dedi sosyal medya karıştı

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FOX ekranlarında En Hamarat Benim programını sunan ve şu sıralar sezon arası tatilinde olan fenomen Kadir Ezildi bir anda gündemin zirvesine yerleşti. Bu kez yaptığı temizlik ile değil ettiği okkalı küfür ile gündem oldu. İnstagram hesabında bir diş macunu markasının tanıtımını yaptıktan sonra kamerayı açık unutan Kadir Ezildi ettiği zinkaflı küfürle izleyenleri dumur etti. Peki Kadir Ezildi ne dedi?

Son olarak En Hamarat Benim programının sunuculuğunu üstlenen Kadir Ezildi, sosyal medyadaki hayran kitlesini her geçen gün daha da büyütüyor.

Kamerayı kapattığını sanıp küfür etti: Eşeğin...

Kadir Ezildi, bir diş macunu markası için çektiği reklam videosun ardından kamerayı kapatmadığını unutup okkalı bir küfür etti.

Paylaşımı fark etmeden hikayeler kısmında yayınlayan Kadir Ezildi, durumu geç fark etti. Reklam yaptığı sırada 'Siz de tıklayıp alabilirsiniz. Haydi buyrun' dedikten sonra kamerayı kapattı sanıp 'Eşeğin s***ni alırsınız' demesi takipçilerinin ağzını açık bıraktı.

Kendini böyle savundu: Menajerime ithafen söyledim

Küfür ettiği paylaşımını fark ettikten sonra silen Ezildi daha sonra da açıklamada bulundu. Ezildi "Çekim yaparken zorlandım menajerime ithafen söyledim hepimiz gün içinde neler neler söylüyoruz, biz de robot değiliz. Marka ile alakası yok. İyi oldu işte size malzeme verdim" dedi.