Kadir Ezildi kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Kadir Ezildi sevgilisi kim yüzüğün sırrı

Hayatımıza TLC ekranlarında Temizlik Avcıları programı ile giren Kadir Ezildi, küfürlü videosu ile gündem oldu. Sosyal medyanın diline düşen Kadir Ezildi'nin hayatı da merak konusu oldu. 28 yaşında olan Kadir Ezildi İstanbul'da annesi Pelin Su ve kardeşi Kerem Ezildi ile yaşıyor. Aslen Konyalı, anne tarafından ise Bayburtlu. Anne ve babası küçük yaşta ayrılan Kadir Ezildi babası ile görüşmüyor. Peki Kadir Ezildi sevgilisi var mı, boynundaki yüzük kimin?

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En Hamarat Benim programının sunucusu Kadir Ezildi kimdir ve Kadir Ezildi aslen nereli soruları merak konusu oldu.

Kadir Ezildi nasıl ünlü oldu?

Sosyal medyada paylaştığı videolarla popüler olan Kadir, katıldığı televizyon programı ile geniş kitlelere ulaşarak herkesin sevgisini kazandı.

Kadir Ezildi babasıyla neden görüşmüyor?

Kadir Ezildi'nin babası yaşıyor ancak annesiyle boşandıkları için görüşmüyorlar diye biliniyor.

Kadir Ezildi kimdir?

27 yaşındaki Kadir Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalıştı. İstanbul'da annesi ve erkek kardeşi ile birlikte yaşıyor. Sosyal medyada paylaştığı videolarla popüler olan Kadir, katıldığı televizyon programı ile geniş kitlelere ulaşarak herkesin sevgisini kazandı.

Temizlik konusundaki takıntıları, ailesi ve komşularıyla olan ilişkilerini yansıtan videolarıyla mahalle kültürüne olan özlemimizi gidererek "ailemizin çocuğu" olmayı başardı. Özlü sözleri, esprili üslubu ve günlük yaşamdaki maceralarıyla o artık bir fenomen!

Kadir Ezildi'nin temizlik konusundaki takıntısı anne ve babasının ayrılmasından sonra başlamış. Kadir evini çok seviyor ve sürekli temizlik yapıyor. Ne var ki annesi ve erkek kardeşi bu durumdan pek de memnun değiller! Zira kendilerini evlerinde misafir gibi hissediyorlar! Bir yeri kirletmemek için sürekli diken üstünde yaşıyorlar!

Temizliğin yanı sıra düzen konusunda da takıntılı olan Kadir Ezildi, kazandığı tüm parayı temizlik malzemelerine ve evin dekorasyonuna harcıyor. Öyle ki evdeki mobilyaları kendi temizlik anlayışına uymadığı gerekçesiyle baştan aşağıya yenilediğini söylüyor. Market alışverişi sırasında temizlik ürünlerinin olduğu reyonda çok fazla zaman geçiriyor. Tüm ürünleri yakından inceliyor. Evin bütün temizliğini kendisi yapıyor. Yere kıl döküleceği gerekçesiyle erkek kardeşine ağda yaptıracak derecede takıntılı bir temizlik hastası! Çamaşır suyuyla ilişkisini "Temiz olması için çiçeklere bile döküyorum" diyerek açıklıyor. Ondan habersiz eve misafir gelemiyor. Gelen misafirlerin ilk olarak banyoya gitmelerini rica ediyor. Misafirlerden ayaklarını yıkayarak çoraplarını değiştirmelerini istiyor. Temizlik konusunda takıntılı olduğunun farkında fakat tedavinin bu duruma bir çözüm olacağını düşünmüyor. Bu takıntısı nedeniyle evlenecek birini bulmakta zorlanacak olması ise annesinin en büyük korkusu…