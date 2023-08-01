SGK prim borcu son ödeme tarihi, 7440 yapılandırma kapsamında merak ediliyor. SGK prim borcu yapılandırma başvuruları Haziran ayında tamamlandı. Yapılandırılan borçlar pesin ödenebildiği gibi taksitle de ödenebiliyor. Peki, SGK prim borcu son ödeme tarihi ne zaman? SGK yapılandırma ödemeleri uzatıldı mı? Prim borcu ödemeleri nereden, nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

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Kamuya yönelik vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmesi için ilk ve ikinci taksit tutarlarını son ödeme tarihlerinin ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, SGK prim borcu son ödeme tarihi ne zaman? SGK yapılandırma ödemeleri uzatıldı mı? Prim borcu ödemeleri nereden, nasıl yapılır?

SGK prim borcu ödemeleri son gün ne zaman?

SGK yaptığı duyuruyla prim borcu yapılandırma son ödeme tarihini uzatıldığını açıkladı. Konuyla ilgili gelen açıklama şu şekilde;

Son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos 2023 saat 23:59’a kadar uzatılmıştır.

SGK yapılandırma nasıl yapılıri?

Yapılandırılmış prim borcu ödemeleri anlaşmalı bankaların internet veya mobil bankacılığı üzerinden yapılabileceği gibi şube veya ATM'lerden de gerçekleştirilebilecek.

e-Devlet kapısı üzerinden, kredi kartı aracılığıyla yapılandırma borcunuzu ödeyebilirsiniz.

SGK yapılandırma hangi bankalar yapıyor?

Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, vergi tahsil yetkisi verilen bankalar şöyle:

Akbank T.A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

Alternatifbank A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Qnb Finansbank A.Ş.

Hsbc Bank A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

Posta Ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (Ptt)

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.