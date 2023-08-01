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Balıkesir'de dev uyuşturucu operasyonu! 87 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de dev uyuşturucu operasyonu! 87 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de narkotik polis ekiplerinin 1 haftada yaptığı büyük yaptığı uyuşturucu operasyonunda toplam 87 kişi gözaltına alındı.

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 1 haftada yapılan 87 şüpheli şahsı gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 10 şahıs tutuklandı; 7 şahıs adli kontrol şartıyla, 70 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı.

Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 2 bin 783 adet sentetik ecza hap, 210 gram metamfetamin maddesi, 83 gram esrar maddesi, 73 kök kenevir bitkisi, 10 gram bonzai maddesi, 5 gram kokain, 3 gram skunk maddesi, 4 adet hassas terazi, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

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