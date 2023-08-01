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SGK borç yapılandırma ödemesi son gün ne zaman, süre uzatıldı mı son haber

SGK borç yapılandırma ödemesi son gün ne zaman, süre uzatıldı mı son haber

Binlerce yükümlüyü yakından ilgilendiren SGK borç yapılandırması ödemeleri ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Son ödeme tarihi 31 Temmuz olan yapılandırma ödemeleri ile cari dönem ve prim borçları da dahil olmak üzere tüm ödemelerde son ödeme süresi yeniden belirlendi. İşte yapılan açıklamada yer alan detaylar…

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SGK borç yapılandırma ödemeleri ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Normal şartlarda 31 Temmuz’da sona erecek ödemelere ilişkin son dakika açıklaması geldi. Peki, SGK borç yapılandırma ödemesi son gün ne zaman, süre uzatıldı mı?

SGK borç yapılandırma ödemesi son gün ne zaman, süre uzatıldı mı?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresinin 3 Ağustos 2023 saat 23:59'a kadar uzatıldığını duyurdu.

SGK borç yapılandırma ödemeleri nasıl yapılır?

Vergi borcunu ödemek için vergi dairesine gitmek zorunluğu bulunmuyor. Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mobil uygulamasından veya internet sitesinden de yapılabiliyor. Ayrıca, anlaşmalı bankaların şubelerinden veya mobil uygulamalarından da gerçekleştirilebiliyor.

SGK borç sorgulama nasıl yapılır?

SGK borç sorgulama işlemleri "sgk.gov.tr" adresinden yapılabiliyor. Sorgu türü, sorgu tipi ve sicil no seçildikten sonra var olan borçlar kullanıcının bilgisine sunuluyor.

SGK
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