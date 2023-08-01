Çorum'da kadın cinayeti! Polis koca Samsun'da yakalandı

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde bir çocuk annesi G.A'yı (37) silahla vurarak öldürdükten sonra kaçtığı Samsun'da gözaltına alınan boşanma aşamasındaki kocası M.A. (38) Çorum'a getirildi.

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Olay, Sungurlu ilçesine bağlı Demirşeyh Köyü yolu Topaktaş mevkisinde meydana geldi. Köye yakın çalılık alanda hareketsiz yatan kadını görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından ve göğsünden vurulan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan inceleme öldürülen kadının 1 çocuk annesi Gülten Ataklı olduğu tespit edilerek, ailesine haber verildi.

Yakınları sinir krizi geçirirken, Gülten Ataklı'nın polis memuru olan eşi M.A ile boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.

Samsun'da gözaltına alındı, Çorum'a getirildi

Polis ekipleri olaydan sonra kayıplara karışan ve Samsun’da polis memuru olarak görev yaptığı belirten eşi M.A.'yı, Samsun’un Havza ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince akşam saatlerinde Havza'da yakalanan şüpheli, soruşturmayı yürüten Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Jandarma ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen M.A, ifade işlemleri için Çarpı Polis Merkezi'ne götürüldü.

Zanlının ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından gün içerisinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.