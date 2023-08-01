Beşiktaş resmen açıkladı! Mert Günok'un sözleşmesi uzatıldı...

Beşiktaş, kaleci Mert Günok'un sözleşmesinin 2024-25 sezonu sonuna kadar yenilendiğini duyurdu.Abone ol
Beşiktaş, 34 yaşındaki kalecisi Mert Günok ile sözleşme yeniledi.
Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzle profesyonel futbolcularımızdan Mert Günok arasındaki sözleşme, 2024-25 sezonu sonuna kadar yenilenmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Mert Günok’a yeni dönemde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.
Beşiktaş'a 2021-2022 sezonunda gelen tecrübeli file bekçisi, tüm kulvarlarda 30 resmi maça çıktı.