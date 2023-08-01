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Ayrılığa dayanamadı! Sevgilisinden ayrılan 18 yaşındaki genç komaya girdi

Ayrılığa dayanamadı! Sevgilisinden ayrılan 18 yaşındaki genç komaya girdi

Zonguldak'ta sevgilisinden ayrılan 18 yaşındaki genç aşırı miktarda alkol aldı. Genç alkol komasına girdi.

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Olay, gece saatlerinde Zonguldak Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre sevgilisinden ayrılan 18 yaşındaki M.S. aşırı miktarda alkol aldı.

Komaya giren gencin bağırmasını duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri M.S.'ye ilk müdahalesi sonrası ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Alkollü gencin tedavisi devam ediyor.

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