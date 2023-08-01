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Beşiktaş'ta polise çirkin saldırı! Alkollü gençler uyarıya gelen polisin burnunu kırdı

Beşiktaş'ta polise çirkin saldırı! Alkollü gençler uyarıya gelen polisin burnunu kırdı

Beşiktaş İskele Meydanı'nda gitarla şarkı söyleyerek vatandaşı rahatsız eden alkollü grup polis ekiplerine şikayet edildi. Olay yerine uyarı için gelen polis ekiplerine küfürlü sözler ve hakaretlerde bulunan alkollü gençler bir polis memurunun burnunu kırdı.

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Olay, dün saat 21.30 sıralarında Beşiktaş İskele Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 7 kişilik alkollü bir grup, sokak müzisyenliği adı altında gitar çalıp vatandaşlardan para toplamaya başladı. Ancak yüksek ses çıkartan gruptan rahatsız olan vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, gruba uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan alkollü 7 kişilik grup, polise küfür ve hakaret ederek karşılık verdi.

Uyaran polislere küfür ve hakaret ettiler
Bunun üzerine çıkan tartışmada şahıslar, ellerindeki alkol şişelerini polise fırlattı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada grup, tekme ve yumruklarla polise saldırdı. Arbede esnasında şahıslardan biri ise polise memuruna yumruk atarak burnunu kırdı. Olayın ardından çok sayıda polis ekibinin müdahalesi sonrasında 7 kişilik saldırgan grup, Beşiktaş polisi tarafından orantılı güç kullanılarak etkisiz hale getirildi.

Polis memurunun burnunu kırdı
Yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, grup uyarıya gelen polislerin üstüne yürüyor. Şahıslardan biri alkol şişesini polise fırlatıyor. Ardından gruptaki bir şahıs polise memuruna yumruk atıyor. Daha sonra da şahıslar polis tarafından etkisiz hale getiriliyor.

Burnu kırılan polis memuru ameliyat olacak
Beşiktaş polisi tarafından etkisiz hale getirilen 7 şahıs, hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrasında emniyete götürüldü. Burnu kırılan polis memuru ise ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına altındı. Burnu birçok yerinden kırılan memurun, iş göremez raporu aldığı ve ameliyata olacağı bilgisine ulaşıldı.

Polise saldıran grup adliyeye sevk edildi
Öte yandan emniyette ifadeleri alınan 7 şahsa, “görevli memura mukavemet”, “tehdit ve hakaret” ve “kasten yaralama” suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlaman polisin burnunu kıran İrfan S. (22), polise saldırıp direnen Eren Can Ç. (22), Ali Ozan A. (19), Serhat Y. (22), Davut Ç. (22), Burhan S. (26) ve B.K. (17) adliyeye sevk edildi. Şahıslardan Serhat Y.’nin ise “tehdit ve hakaret” suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi.

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