BIST 7.239
DOLAR 26,97
EURO 29,60
ALTIN 1.696,15
HABER /  SPOR

İspanyol basını duyurdu! Arda Güler'den iyi haber: Sahalara dönüş tarihi belli oldu

İspanyol basını duyurdu! Arda Güler'den iyi haber: Sahalara dönüş tarihi belli oldu

Arda Güler'in dizinden geçirdiği sakatlığı atlatmasının 2 ay süreceği İspanyol basınından AS'ın manşetlerine taşındı.

Abone ol

Real Madrid'de çıktığı idmanda sakatlık geçiren Arda Güler'in 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

As'ın haberinde Arda Güler'in iç menisküs sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalacağı sürenin 2 ay olduğu belirtildi. Milli futbolcumuzun Eylül ayı sonunda sahaya çıkacak duruma gelmesinin planlandığı ifade edildi.

Ameliyatsız 3, ameliyatla 5 ay denmişti

Daha önce çıkan haberlerde Arda'nın ameliyatsız tedavisinin 3 ay süreceği ve ameliyat olması durumunda ise en az 5 ay sahalardan uzak kalacağı, hatta sözleşmesinin dondurulabileceği ifade edilmişti.

Henüz resmi açıklama yok

İlk olarak 22 Temmuz'da sağ dizinden sakatlanan Arda Güler, o günden bu yana antrenmanlarda özel kontrollerle yer alıyordu.

Real Madrid henüz Arda Güler'in tedavi süreci ve sahalara yaklaşık dönüş süresiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çekmeköy'de yerinden dönüşüm! Yaklaşık 2 bin 850 bina yıkılarak yenilendi
Çekmeköy'de yerinden dönüşüm! Yaklaşık 2 bin 850 bina yıkılarak yenilendi
SGK borç yapılandırması yapan bankaların listesi-2023! Hangi banka yapıyor?
SGK borç yapılandırması yapan bankaların listesi-2023! Hangi banka yapıyor?
İzmir'de uyuşturucu tacirlerine büyük vurgun! 13,5 kilo kokain ve binlerce hap ele geçirildi
İzmir'de uyuşturucu tacirlerine büyük vurgun! 13,5 kilo kokain ve binlerce hap ele geçirildi
Gümüşhane'de acı kaza! Otomobil istinat duvarıdan düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Gümüşhane'de acı kaza! Otomobil istinat duvarıdan düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Ameliyat oldu ağrıları bir türlü geçmedi kanser bile zannedildi gerçeği 18 yıl sonra öğrendi
Ameliyat oldu ağrıları bir türlü geçmedi kanser bile zannedildi gerçeği 18 yıl sonra öğrendi
AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?
AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?
Vicdansız sürücü bu kadarı olmaz dedirtti! Yaralı atı arabasının arkasına bağladı, koşturdu
Vicdansız sürücü bu kadarı olmaz dedirtti! Yaralı atı arabasının arkasına bağladı, koşturdu
Diyarbakır'da operatörün feci ölümü! Kayalar iş makinasının üstüne düştü...
Diyarbakır'da operatörün feci ölümü! Kayalar iş makinasının üstüne düştü...
Endonezya Türkiye'den 300 milyon dolar değerinde insansız hava aracı satın aldı
Endonezya Türkiye'den 300 milyon dolar değerinde insansız hava aracı satın aldı
Kadir Ezildi'nin babası kim, yaşıyor mu? Neden Kadir Ezildi babası ile görüşmüyor?
Kadir Ezildi'nin babası kim, yaşıyor mu? Neden Kadir Ezildi babası ile görüşmüyor?
Adana'da katil kuzenin ifadesi akıllara durgunluk verdi: Dövemezdim
Adana'da katil kuzenin ifadesi akıllara durgunluk verdi: Dövemezdim
İmamoğlu önündeki 3 senaryo! İsmail Saymaz İmamoğlu'nun gönlündeki seçenek için 'çok zor' dedi
İmamoğlu önündeki 3 senaryo! İsmail Saymaz İmamoğlu'nun gönlündeki seçenek için 'çok zor' dedi