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Gümüşhane'de acı kaza! Otomobil istinat duvarıdan düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Gümüşhane'de acı kaza! Otomobil istinat duvarıdan düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Gümüşhane'de kontrolünü kaybeden araç istinat duvarından düştü. Kazada bir kişi ölürken bir kişi ağır yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane'nin Torul ilçesinden Şiran ilçesi istikametine ilerleyen Yakup Arık (33) yönetimindeki 34 GMP 410 plakalı otomobil İkisu-Şiran karayolunun Elmaçukuru köyü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak istinat duvarından aşağıya düştü.

Tersun dağı inişinde Şiran ilçesi sınırlarında gerçekleşen kazada yaklaşık 5 metre yüksekliğinde duvardan takla atıp düşen otomobilde yolcu olarak bulunan Nurettin Bulut (66) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü Arık ise ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Şiran Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Arık’ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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