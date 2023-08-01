Vicdansız sürücü bu kadarı olmaz dedirtti! Yaralı atı arabasının arkasına bağladı, koşturdu

Elazığ'da bir araç sürücüsünün ayağı seken atı aracının arkasına bağlayıp koşturması tepki topladı.

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Olay, dün Elazığ Palu ilçesinde Hasan Balo Parkı yolunda meydana geldi. Bir minibüsün ardına bağlanan atın, ilçe merkezine doğru ilerlediği görüldü. Görüntüde yorgun, bitap düştüğü ve ön ayağından sekerek ilerlediği göze çarpan hayvanın bağlı olduğu aracı kullanan sürücü yoluna devam etti.

Hava sıcaklığının 36 dereceye kadar yükseldiği günde, yapılan hareket ‘Bu kadarına da pes’ dedirtti. Duyarsız sürücünün hem hayvanın canını hem de trafik kurallarını hiçe saydığı görüntüler tepki çekti.