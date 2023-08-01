SGK borç yapılandırması yapan bankaların listesi-2023! Hangi banka yapıyor?

Son ödeme tarihi 31 Temmuz olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos saat 23.59'a kadar uzatıldı. Peki SFK borç ödemesini hangi bankalar yapıyor?

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Açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) internet sitesinden yapıldı. Sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihinin aynı güne denk gelmesinden dolayı tahsilat sisteminde yoğunluk meydana geldiği belirtildi.

Sigortalı ve işverenlerin mağduriyet yaşamaması için son ödeme tarihi 31 Temmuz olan cari dönem prim borçları, yapılandırma borçları ve diğer her türlü borçlarının son ödeme süresi 5510 sayılı Kanunun 100’üncü maddesinin 4 üncü fıkrasına dayanılarak 3 Ağustos saat 23.59'a kadar uzatıldı.

SGK yapılandırma hangi banka yapıyor?

Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, vergi tahsil yetkisi verilen bankalar şöyle:

Akbank T.A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

Alternatifbank A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Qnb Finansbank A.Ş.

Hsbc Bank A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

Posta Ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (Ptt)

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.