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İzmir'de uyuşturucu tacirlerine büyük vurgun! 13,5 kilo kokain ve binlerce hap ele geçirildi

İzmir'de uyuşturucu tacirlerine büyük vurgun! 13,5 kilo kokain ve binlerce hap ele geçirildi

İzmir'de uyuşturucu satıcılarına madde temin ettiği değerlendirilen şahısın evine operasyon düzenleyen polis ekipleri operasyonda, 13 bin 500 gram kokain maddesi, 7 bin 731 adet extacy hap ve 6 bin 272 adet sentetik ecza ele geçirdi.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karşıyaka ilçesinde ikamet eden F.Y.B.'nin evinde uyuşturucu madde imal ettiği ve torbacı olarak nitelenen sokak satıcılarına uyuşturucu temin ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Uzun süren takibin ardından, düğmeye basan ekipler belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi. Adreste yapılan aramada, 13 bin 500 gram kokain, 5 kilogram metamfetamin,7 bin 731 adet extacy hap ve 6 bin 272 adet sentetik ecza ile kokain pres makinesi, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 793 adet tabanca mermisi, 30 adet uzun namlulu silah fişeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 540 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli F.Y.B.'nin, evindeki pres makinesiyle kokain ürettiği, adresinde bulundurduğu uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri torbacılara temin ettiği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Araçtan 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi
Öte yandan il dışından İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, Kemalpaşa ilçesinde bir araç durduruldu. Narkotik polisi Rota tarafından araçta yapılan aramada 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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