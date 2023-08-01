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Ek MTV son ödeme tarihleri 2023 Ek MTV ne zaman ödenecek?

Ek MTV son ödeme tarihleri 2023 Ek MTV ne zaman ödenecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ek MTV ödeme tarihleri araç sahipleri tarafından merak ediliyor. MTV vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki defa ödeniyor. Ancak 2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeneceği geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Peki MTV ek ödeme ne zaman?

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EK MTV ne zaman ödenecek, kimler muaf soruları son günlerin gündeminde yer alıyor. Bu bağlamda Ek MTV Ödeme Tarihi araştırmaları hız kazandı. Peki ek MTV ne zaman ödenecek, kimler ödeyecek? Ek MTV'den kimler muaf? İ

Ödemeler İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) ve Dijital Ödeme Noktasında “Hızlı Ödeme” bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan; plaka, TC Kimlik Numarası ile “Tescil Tarihi” veya “Sahiplik Belge Tarihi” bilgilerinden birini girilerek gerçekleştirilecek. Peki Ek motorlu taşıtlar vergisi ne zaman ödenecek? EK MTV kimler ödeyecek, kimler muaf?

Ek MTV Ne Zaman Ödenecek?

Ek motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri ise iki taksit halinde ödenecek. Buna göre ilk taksit ödemeleri Ağustos sonuna kadar, ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayı sonuna kadar gerçekleştirilecek.

MTV ödeme tarihleri 2023

MTV ödemeleri, her yıl 2 taksite bölünüyor. MTV ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında yapılıyor.

Son gün ise 31 Temmuz 2023.

EK MTV kimler ödeyecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için iki katına çıkarıldı.

2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek. Ek MTV, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması fark etmeksizin, tüm araçlara uygulanacak.

EK MTV'den kimler muaf

Ek MTV ödemesinden deprem bölgesinde yaşayan, evleri orta veya ağır hasarlı ya da yıkılmış olan, yakınlarını depremde kaybetmiş olan vatandaşlar muaf olacak.

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