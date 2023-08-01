BIST 7.233
DOLAR 26,96
EURO 29,58
ALTIN 1.695,61
HABER /  DÜNYA

51 derece sıcaklık bekleniyor! Ülkede tüm kurumlar tatil edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
51 derece sıcaklık bekleniyor! Ülkede tüm kurumlar tatil edildi

İRAN'da aşırı sıcaklar nedeniyle 2-3 Ağustos'ta ülke genelinde tüm kurumların tatil edilmesi kararı alındı.

Abone ol

İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadori Cehromi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünlerde eşi görülmemiş sıcaklar nedeniyle vatandaşların sağlığını korumak amacıyla Sağlık Bakanlığının ülke genelinde çarşamba ve perşembe günleri tatil yapılması önerisi Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildi." ifadelerini kullandı.

Son haftalarda aşırı sıcak havanın etkili olduğu İran'da yarın ülkenin güneybatısındaki bazı kentlerde hava sıcaklığının 51 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor. Başkent Tahran'da ise 40 derece sıcaklık bekleniyor.

İran Sağlık Bakanı Behram Eynullahi, hükümete, hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı bölgelerin hafta sonu tatil ilan edilmesini önermişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Eyyam-ı bahur öncesi Meteoroloji İstanbul dahil 17 şehirde alarm verdi! Sağanak bekleniyor
Foto Galeri Eyyam-ı bahur öncesi Meteoroloji İstanbul dahil 17 şehirde alarm verdi! Sağanak bekleniyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yüzmenin keyfine kapılıp bunları unutmayın! Islak mayo ile durmak adete tehlike saçıyor
Yüzmenin keyfine kapılıp bunları unutmayın! Islak mayo ile durmak adete tehlike saçıyor
Devlet Bahçeli MHP'nin yerel seçim hedeflerini açıkladı: 11 Büyükşehir mutlaka el değiştirmeli
Devlet Bahçeli MHP'nin yerel seçim hedeflerini açıkladı: 11 Büyükşehir mutlaka el değiştirmeli
Ek MTV son ödeme tarihleri 2023 Ek MTV ne zaman ödenecek?
Ek MTV son ödeme tarihleri 2023 Ek MTV ne zaman ödenecek?
İspanyol basını duyurdu! Arda Güler'den iyi haber: Sahalara dönüş tarihi belli oldu
İspanyol basını duyurdu! Arda Güler'den iyi haber: Sahalara dönüş tarihi belli oldu
Çekmeköy'de yerinden dönüşüm! Yaklaşık 2 bin 850 bina yıkılarak yenilendi
Çekmeköy'de yerinden dönüşüm! Yaklaşık 2 bin 850 bina yıkılarak yenilendi
SGK borç yapılandırması yapan bankaların listesi-2023! Hangi banka yapıyor?
SGK borç yapılandırması yapan bankaların listesi-2023! Hangi banka yapıyor?
İzmir'de uyuşturucu tacirlerine büyük vurgun! 13,5 kilo kokain ve binlerce hap ele geçirildi
İzmir'de uyuşturucu tacirlerine büyük vurgun! 13,5 kilo kokain ve binlerce hap ele geçirildi
Gümüşhane'de acı kaza! Otomobil istinat duvarıdan düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Gümüşhane'de acı kaza! Otomobil istinat duvarıdan düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Ameliyat oldu ağrıları bir türlü geçmedi kanser bile zannedildi gerçeği 18 yıl sonra öğrendi
Ameliyat oldu ağrıları bir türlü geçmedi kanser bile zannedildi gerçeği 18 yıl sonra öğrendi
AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?
AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?
Vicdansız sürücü bu kadarı olmaz dedirtti! Yaralı atı arabasının arkasına bağladı, koşturdu
Vicdansız sürücü bu kadarı olmaz dedirtti! Yaralı atı arabasının arkasına bağladı, koşturdu
Diyarbakır'da operatörün feci ölümü! Kayalar iş makinasının üstüne düştü...
Diyarbakır'da operatörün feci ölümü! Kayalar iş makinasının üstüne düştü...