Eyyam-ı bahur öncesi Meteoroloji İstanbul dahil 17 şehirde alarm verdi! Sağanak bekleniyor
Meteoroloji, son hava tahminlerini paylaştı. Buna göre hava sıcaklığı, iç ve kuzeydoğu kesimlerde artacak. İstanbul dahil 17 şehirde ise sağanak bekleniyor. İşte güncel hava durumunun ayrıntıları...
Eyyam-ı bahur sıcakları öncesi Meteoroloji'den flaş uyarı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre 1 Ağustos Salı günü ( Bugün) 17 şehirde sağanak yağış bekleniyor. İşte güncel Meteoroloji verileri..
Meteoroloji'ye göre, yurdun kuzey ve ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul’un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Eskişehir'in doğu kesimleri, Ankara'nın güney ve doğu çevreleri, Çankırı, Düzce, Zonguldak, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklık: Hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.