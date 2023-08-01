Konya'da elektrikli bisiklet faciası! Yere savruldu sürüklendi

Konya'da kontrolünü kaybeden elektrikli bisiklet sürücüsü bisikletle birlikte yere devrildi. Yerde sürüklenen sürücü yaralandı.Abone ol
Kaza, saat 09.45 sıralarında Konya Kulu hastane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.B.’nin kullandığı elektrikli bisiklet, sürücünün kontrolünden çıkması sonucu devrildi.
Kazada sürücü yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.