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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

NASA yanlış komut verdi 19 milyar kilometre ötede izi aranıyor

NASA yanlış komut verdi 19 milyar kilometre ötede izi aranıyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) yanlış komut gönderip bağlantıyı kaybettiği "Voyager 2" isimli uzay aracından sinyal alabilmek için Avustralya'nın başkenti Kanberra'daki devasa çanak antenini kullanıyor.

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The Guardian'ın haberine göre, NASA'nın yanlış komut gönderdiği Voyager 2 uzayın derinliklerine savrulmaya devam ediyor.

Söz konusu uzay aracıyla bağlantı kurmaya çalışan NASA, Kanberra'da bulunan devasa çanak anteni, kayıp uzay aracının yerini tespit etmek için konuşlandırdı.

NASA, konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu antenle 19 milyar kilometre ötedeki Voyager 2'den sinyal alınmaya çalışıldığını bildirdi.

Uzay aracından gelecek sinyalin dünyaya ulaşmasının 18 saatten uzun süreceği belirtildi.

NASA Jet Tahrik Laboratuvarı, gelecek hafta Kanberra'daki devasa çanak antenini kullanarak Voyager 2'ye yoğun sinyal gönderecek.

Sinyallerin Voyager 2'ye ulaşmaması halinde NASA, ekim ayında uzay aracının otomatik olarak iletişim ağını sıfırlayıp düzeltmesini beklemek zorunda kalacak.

NASA, 24 milyar kilometre uzaklıktaki Voyager 1 ile iletişimini sürdürüyor.

Geçen hafta NASA'nın yanlış komut göndermesi sebebiyle uzay aracının anteni yüzde 2 oranında kaymış ve Voyager 2 ile iletişim kesilmişti.

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