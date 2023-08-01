BIST 7.233
DOLAR 26,96
EURO 29,58
ALTIN 1.695,61
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Doğa harikasını böyle katlettiler! Alkol şişeleri ve çöpler nilüferleri yok etti

Doğa harikasını böyle katlettiler! Alkol şişeleri ve çöpler nilüferleri yok etti

Denizli'de bir zamanlar güzelliği ile görenleri büyüleyen Süleymanlı Yayla Gölü doğa katilleri tarafından katledildi. Göle atılan çöpler hayvanları ve bitkileri yok etti.

Abone ol

Denizli’nin Buldan ilçesinde bulunan ve geçtiğimiz senelerde harika manzarasıyla insanları kendisine hayran bırakan Süleymanlı Yayla Gölü, bu günlerde ise duyarsız kişiler tarafından adeta katlediliyor. Bağımlı vatandaşların uğrak noktası haline gelen yayla gölü, başta alkol şişeleri başta olmak üzere çeşitli atıklarla kirletiliyor.

Ormanlara girişin yasak olduğu bu günlerde göl çevresinde temiz hava almak için dolaşan ziyaretçiler, katledilen gölü gördüklerinde ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Şuurlu olarak gölün içerisine dik vaziyette sıralanan içki şişelerini gören ziyaretçiler, doğada sayıları hızla azalan göllerin insanoğlu tarafından nasıl katledildiğinin en açık örneği olduğunu belirtti.

1150 rakımlı Süleymanlı Yayla Gölünün doğa harikası olduğunu dile getiren Ahmet Uy “Yayla gölümüz endemik bitki ve hayvan türlerini barındıran bir göl. Gölde içki şişeleri ve çöpler atılmış durumda. Bugünkü manzara tam bir katliamdır. Bu manzara yakışmıyor. Hem hayvanlara hem de bitkilere zarar veriyor. Gölümüzde çok güzel nilüferlerimiz var, bitki çeşitlerimiz var. Bu durum keşke olmasaydı. Ama maalesef insanımız şuurlu davranmıyor. Doğayı katletmek için uğraşıyor. İnşallah en kısa zamanda farkına varır, doğayı koruruz” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Kelleş kimdir, aslen nereli? Prof. Dr. Mehmet Kelleş kariyeri-eğitimi
Mehmet Kelleş kimdir, aslen nereli? Prof. Dr. Mehmet Kelleş kariyeri-eğitimi
51 derece sıcaklık bekleniyor! Ülkede tüm kurumlar tatil edildi
51 derece sıcaklık bekleniyor! Ülkede tüm kurumlar tatil edildi
Yüzmenin keyfine kapılıp bunları unutmayın! Islak mayo ile durmak adete tehlike saçıyor
Yüzmenin keyfine kapılıp bunları unutmayın! Islak mayo ile durmak adete tehlike saçıyor
Devlet Bahçeli MHP'nin yerel seçim hedeflerini açıkladı: 11 Büyükşehir mutlaka el değiştirmeli
Devlet Bahçeli MHP'nin yerel seçim hedeflerini açıkladı: 11 Büyükşehir mutlaka el değiştirmeli
Ek MTV son ödeme tarihleri 2023 Ek MTV ne zaman ödenecek?
Ek MTV son ödeme tarihleri 2023 Ek MTV ne zaman ödenecek?
İspanyol basını duyurdu! Arda Güler'den iyi haber: Sahalara dönüş tarihi belli oldu
İspanyol basını duyurdu! Arda Güler'den iyi haber: Sahalara dönüş tarihi belli oldu
Çekmeköy'de yerinden dönüşüm! Yaklaşık 2 bin 850 bina yıkılarak yenilendi
Çekmeköy'de yerinden dönüşüm! Yaklaşık 2 bin 850 bina yıkılarak yenilendi
SGK borç yapılandırması yapan bankaların listesi-2023! Hangi banka yapıyor?
SGK borç yapılandırması yapan bankaların listesi-2023! Hangi banka yapıyor?
İzmir'de uyuşturucu tacirlerine büyük vurgun! 13,5 kilo kokain ve binlerce hap ele geçirildi
İzmir'de uyuşturucu tacirlerine büyük vurgun! 13,5 kilo kokain ve binlerce hap ele geçirildi
Gümüşhane'de acı kaza! Otomobil istinat duvarıdan düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Gümüşhane'de acı kaza! Otomobil istinat duvarıdan düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Ameliyat oldu ağrıları bir türlü geçmedi kanser bile zannedildi gerçeği 18 yıl sonra öğrendi
Ameliyat oldu ağrıları bir türlü geçmedi kanser bile zannedildi gerçeği 18 yıl sonra öğrendi
AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?
AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, nasıl yapılacak?