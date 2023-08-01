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7 yıldır firariydi! FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı, tehdit etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

FETÖ üyesi olduğu gerekçesi ile meslekten ihraç edilen ve 7 yıldır kendisini gizlemek için sahte kimlik kullanan eski emniyet müdürü yurtdışına çıkmayı planlarken Ankara’da yakalandı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında FETÖ Terör Örgütü üyeliğinden ihraç edilen ve 7 yıldır firar halde bulunan eski emniyet müdürü Arif Oktay Eser yakalandı.

Polis ekiplerince uzun soluklu takip neticesinde Ankara’da gözaltına alınan FETÖ’den ihraç 1. Sınıf Emniyet Müdürü Eser, 7 yıldır kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adres değişikliğinde bulunduğu ve günlük hayatında gizlilik kurallarına dikkat ettiği tespit edildi.

Yurtdışına kaçma hazırlığında yakalandı

Yurtdışına kaçmayı planlayan eski emniyet müdürü Eser, polis ekiplerinin üst araması sonucunda 2 adet sahte kimlik ve pasaport, yüklü miktarda döviz, FETÖ Terör Örgütü simgesi olarak bilinen “1 ABD Doları”, çok sayıda cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve ilk yardım malzemesi ele geçirildi.

Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Tehdit etti: "Biz geri döneceğiz"

Firari şüpheli, kendisini yakalayan ekiplere, "Siz boşuna uğraşıyorsunuz, biz geri döneceğiz" ifadelerini kullandı. 

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