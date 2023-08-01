Tek yumurta ikizleri İrem ve Ceren'i hedefleri ayırdı! Onlar için ilk olacak
Anadolu Ajansı
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal puan türünde iyi puan elde eden tek yumurta ikizleri İrem ve Ceren İnal kardeşler, Ankara'da hayalini kurdukları farklı bölümlerde eğitim görmek istiyor.
Anneleri belediyede memur, babaları da pilot subay olan 18 yaşındaki İnal kardeşler, Nesibe Aydın Fen Lisesi'nden mezun oldu.
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Aynı sınıflarda öğrenim gören ve YKS'ye beraber hazırlanan kardeşler, sınav heyecanını da birlikte yaşadı.
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Milyonlarca kişi arasından 1121. ve 1218. oldular
Sınavda 542,2 puanla 1121'inci olan İrem ve 541,6 puanla 1218'inci olan Ceren, üniversite eğitimlerini aynı şehirde farklı bölümlerde almak istiyor.
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Ankara'da eğitim görmek isteyen kardeşlerden İrem tıp fakültesini, Ceren ise uzay ve havacılık mühendisliğini tercih etti.
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