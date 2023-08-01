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Sakarya ve Hatay'da operasyon! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 39 göçmen kaçakçısı organizatör yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya ve Hatay’da gerçekleştirilen operasyonlarda 39 göçmen kaçakçısı organizatörün yakalandığını bildirdi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sakarya İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen operasyon kapsamında; Hendek ilçemiz TEM Otoyolu üzerinde 1’i yabancı uyruklu 13 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8’i tutuklandı, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Hatay'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüklerimizin gerçekleştirdiği operasyonda 8’i yabancı uyruklu 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bu şahıslardan 14’ü tutuklandı, 9’u hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek” ifadeleri yer aldı.

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