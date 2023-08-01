Yazılım şirketinin aracından 120 bin liralık eşya çalmıştı! Konya'da otomobil hırsızı iş üstünde yakalandı!

Konya'da geçtiğimiz günlerde bir yazılım şirketinin aracından 120 bin liralık elektronik eşya çalan hırsız yine hırsızlık yapacağı esnada polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

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Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde olan bir otomobilin içini inceleyen hırsız, aracın kapısını zorlayarak açıp içerisinde bulunan yaklaşık 120 bin TL değerinde 2 bilgisayar ve elektronik malzemeleri alarak kayıplara karıştı.

Bir yazılım şirketinden kendisine tahsis edilen araca sabah saatlerinde işe gitmek için gelen M.Ç., aracın içerisinde bilgisayarların ve malzemelerin olmadığını fark etmesi üzerine olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin aracın yanına gelerek ön kapıyı zorlayarak açtıktan sonra araç içerisindeki 120 bin lira değerindeki 2 bilgisayar ve malzemeleri alarak olay yerinden kaçtığı görülüyor.

120 bin liralık malzemeyi 5 bin liraya satmış

Polis ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmada, şüphelinin araçtan çaldığı malzemelerle gittiği istikamet adım adım takip edildi. Bölgeyi tarayan ekipler, hırsızla eşkali tutan bir kişinin yol kenarında park edilmiş arabaları incelediğini fark ederek takibe aldı.

Bir süre şahsı uzaktan izleyen polisler, bilgisayar hırsızı ile arabaları inceleyen şüpheli şahsın aynı kişi olduğu belirleyerek, 5 suç kaydı olan 39 yaşındaki Hakan A.'yı gözaltına aldı. Emniyette suçunu itiraf eden şüpheli Hakan A., bilgisayarları ve malzemeleri 5 bin lira karşılığında bir bilgisayarcıya sattığını söyledi. Polis, şüpheli şahsın bilgisayar sattığı iş yerine giderek iş yeri sahibi 26 suç kaydı olan Hüseyin K.’yi gözaltına alarak çalıntı bilgisayara el koydu.

Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Hakan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalıntı bilgisayarı satın alan Hüseyin K. hakkında ise hırsızlık malı satın almak suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahibine teslim edildi.