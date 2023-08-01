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Kendini filmlerde sandı! Tuzla'da drift atan yabancı plakalı araç faciadan döndü

Kendini filmlerde sandı! Tuzla'da drift atan yabancı plakalı araç faciadan döndü

İstanbul Tuzla'da yabancı plakalı lüks araç dehşet saçtı. Minibüs yolunda drift atan araç sahibi taksiyle çarpışmaktan kıl payı kurtuldu.

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Olay geçtiğimiz hafta Tuzla Aydıntepe Fatih Sultan Mehmet Parkı önünde meydana geldi. Minibüs yolu üzerinde yabancı plakalı lüks araç drift atmaya başladı. Aracın içerisinde bulunan bir şahıs ise o esnada camda oturdu. Yoldan geçen araçları umursamayan sürücünün tehlikeli hareketi dakikalarca devam etti.

Trafiği tehlikeye soktu
Çocuk parkı önünde drift atan şahıs, seyir halinde olan taksi ile çarpışmaktan ise kıl payı kurtuldu. Gürültüden rahatsız olan mahalle sakinleri o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

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