BIST 7.182
DOLAR 26,96
EURO 29,60
ALTIN 1.694,30
HABER /  GÜNCEL

Rize'de Çay çöpünden mangal kömürü yaptılar şimdi de çatıya yerleştirdiler

Rize'de Çay çöpünden mangal kömürü yaptılar şimdi de çatıya yerleştirdiler

Rize'de çay çöpünden mangal kömürü üretilen tesisin çatısına kurulan güneş panelleri sayesinde elektrik de üretilecek.

Abone ol

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kalkandere Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirilen çay çöpünden mangal kömürü üretim tesisinin çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştirildiği belirtildi.

Tesiste çay çöplerinden kömürün yapımı esnasında ortaya çıkan gazdan elektrik ve çay çöplerinden çıkan sıvıdan da tarımda kullanılabilir organik gübre elde edildiği aktarılan açıklamada, buna ek olarak üretim tesisinin çatısının güneş enerjisi panelleriyle kaplanarak buradan da enerji üretimi sağlanacağı vurgulandı.

Çevre dostu tesis olarak tasarlanan fabrikada, yıllarca atıl durumdaki çay çöplerinin ekonomiye kazandırıldığı, üretim esnasında çevreye de hiçbir zararı bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Bir üründen üç farklı gelir elde edilen tesiste güneşten elektrik üretmek için de harekete geçildi. Yapılan hesaplamalar ve planlamalar doğrultusunda kısa sürede kendini amorti edebilecek güneş panelleri yatırımıyla belediye bütçesine ek gelir kazandırılacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yıllık 786 bin kilovat elektrik enerjisi üretilmesi planlanan proje ile yılda 2,5 milyon lira gelir elde edilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yılmaz Can kimdir, aslen nereli? Prof. Dr. Yılmaz Can hayatı-kariyeri
Yılmaz Can kimdir, aslen nereli? Prof. Dr. Yılmaz Can hayatı-kariyeri
Kamyon şoförü dehşete düştü aracına binemedi geceyi dışarıda geçirdi
Kamyon şoförü dehşete düştü aracına binemedi geceyi dışarıda geçirdi
Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon! 9 organizatör tutuklandı
Van'da göçmen kaçakçılarına operasyon! 9 organizatör tutuklandı
Sakarya ve Hatay'da operasyon! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 39 göçmen kaçakçısı organizatör yakalandı
Sakarya ve Hatay'da operasyon! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 39 göçmen kaçakçısı organizatör yakalandı
Ali Cengiz Köseoğlu kimdir, aslen nereli? Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu hayatı
Ali Cengiz Köseoğlu kimdir, aslen nereli? Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu hayatı
Adana'da dev makaron operasyonu! 10 milyon 370 bin makaron ele geçirildi
Adana'da dev makaron operasyonu! 10 milyon 370 bin makaron ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda büyük operasyon! 1 milyon TL'lik kaçak mal ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda büyük operasyon! 1 milyon TL'lik kaçak mal ele geçirildi
Ahmet Hakkı Turabi kimdir, aslen nereli? Ahmet Hakkı Turabi eğitimi ve hayatı
Ahmet Hakkı Turabi kimdir, aslen nereli? Ahmet Hakkı Turabi eğitimi ve hayatı
İETT şoförü yolcunun kartına el koydu! Yolcu ve şoförün kavgası kameralara yansıdı
İETT şoförü yolcunun kartına el koydu! Yolcu ve şoförün kavgası kameralara yansıdı
7 yıldır firariydi! FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı, tehdit etti
7 yıldır firariydi! FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı, tehdit etti
El terlemesine 50 dakikalık müdahaleyle kalıcı çözüm
El terlemesine 50 dakikalık müdahaleyle kalıcı çözüm
Konya'da elektrikli bisiklet faciası! Yere savruldu sürüklendi
Konya'da elektrikli bisiklet faciası! Yere savruldu sürüklendi