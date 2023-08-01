PMYO başvurusu 2023 şartları neler? PMYO (Polis alımı) başvuruları ne zaman? PMYO taban puanları

Polis Meslek Yüksekokullarına alınacak personel sayısı açıklandı. Resmi Gazetesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2 bini erkek, 500'ü kadın 2 bin 500 öğrenci alınacak. Başvurular internet sitesi üzerinden yapılacak.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 2023-2024 eğitim öğretim yılı için başvuru tarihlerini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü her yıl belirlenen kontenjanlara göre polis alımı gerçekleştiriliyor. Polis alımı yapılırken Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı dikkate alınıyor.

2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alımına ilişkin başvurular, 31 Temmuz-9 Ağustos 2023'te "http://www.pa.edu.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle yapılabilecek.

e-Devlet üzerinden Aday Belirleme Ön Başvuruları, sınav başvuru ücreti ödenmeden gerçekleştirilecek.

Sınava katılmak için 10 katı kontenjana giren adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için ücret ve hesap bilgileri "www.pa.edu.tr" internet sitesinden duyurulacak.

Adayların PMYO’da eğitim alabilmesi için belirlenen şartları sağlaması bekleniyor. Yaş ve boy şartlarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Hüküm giymemiş olmak, Siyasi Parti üyeliği bulunmamak gibi şartları sağlamayan adaylar, müracaat yapamıyor. Peki PMYO başvuruları ne zaman, kontenjanlar açıklandı mı? PMYO taban puanları açıklandı mı?

2023 PMYO başvuru tarihleri

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2023 - 2024 eğitim - öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacaktır.

Adaylar, 31 Temmuz - 09 Ağustos 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.

Başvuru yapabilmek için Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak gerekiyor.

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