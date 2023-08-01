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Diyarbakır’da JASAT ekipleri iki firari hükümlüyü yakaladı

Diyarbakır’da JASAT ekipleri iki firari hükümlüyü yakaladı

Diyarbakır’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, JASAT tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar sonucunda; “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan hakkında 14 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç. ile “Kasten Öldürme” suçundan hakkında 15 yıl 8 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Y. isimli şüphelileri düzenlenen operasyonla yakaladı.

İcra edilen operasyonlar neticesinde şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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