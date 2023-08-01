Diyarbakır’da JASAT ekipleri iki firari hükümlüyü yakaladı

Diyarbakır’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, JASAT tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan titiz çalışmalar sonucunda; “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan hakkında 14 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç. ile “Kasten Öldürme” suçundan hakkında 15 yıl 8 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Y. isimli şüphelileri düzenlenen operasyonla yakaladı.

İcra edilen operasyonlar neticesinde şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.