CHP kulislerinde 'abi formülü gündemde! Öne çıkan isim belli oldu

CHP'de genel başkanlık sürecinin yerel seçim sonrasına bırakılması görüşü ağırlık kazandı. Geçiş sürecini yönetecek abi formülü için Engin Altay ismi CHP kulislerinde konuşuluyor.

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Dikkatler 10 Ağustos’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ne açıklayacağına çevrildi.

Parti kulisleri çok hareketli. Gündemde yeni formüller ve söylentiler var. Ne konuşuluyor? Kulislerde konuşulanları CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova aktardı:



CHP’de dikkatler 10 Ağustos’ta Ekrem İmamoğlu'nun ne açıklayacağına çevrildi. Parti kulisleri çok hareketli. İmamoğlu’nun 10 Ağustos’ta adaylığını açıklaması beklenmiyor. ‘Herhangi bir isim telaffuz edip bizim adayımızdır’ demesi beklenmezken henüz erken düşünülüyor.

Üstelik önünde hep söylediğimiz gibi bir siyasi yasak gelme riski var. İBB’yi seçim öncesi bırakmasının ‘bedeli ağır olabilir’ görüşü var. Genel başkan adayı olup kazanamayabilir dolayısıyla siyasi geleceği açısından temkinli ve planlı hareket ediyor tespitleri var.

Bu nedenle değişim talebini gündemde tutmak, ısrarını sürdürmek için bir adım daha söylemini güçlendireceği daha uyarıcı nitelikte bir konuşma yapacağı beklentisi var.

Ancak dün İmamoğlu’nun Beylikdüzü’nde Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Murat Karayalçın ile buluşması sonrası yeni bir iddia kulislere düştü.

Ekrem İmamoğlu'nun bir abi formülü ile geçiş süreci önerebileceği iddiaları var.

İmamoğlu’nun yerel seçim öncesi risk almadan genel başkanlık için yerel seçim sonrasına hazırlandığı tezinden yola çıkılıyor.

Özgür Özel'in genel başkanlığı ile yerel seçime gidilebileceği de çok konuşuldu ama genel başkan seçilirse bunun bir geçiş süreci olamayacağı Özel’in genel başkanlığı bırakmayacağı tezinden yola çıkarak İmamoğlu’nun abi formülünü gündeme aldığı konuşuluyor.

Öte yandan Özgür Özel'in parti tabanında yeterli karşılığı bulunmadığını iddia edenler de var. Şu an parti içinde farklı farklı gruplardan söz etmek mümkün.

Partinin evlatları grubu

Mesela kendilerine partinin evlatları olarak niteleyen yaklaşık 25 kişilik bir milletvekili grubu da hareketlendi.

Bu grup "Eğer yerel seçime kadar geçici bir formül olacaksa Kılıçdaroğlu kalsın başka isim aramaya gerek yok. Bu partinin kendi evlatları var yerel seçim sonrası muhakkak bir isim çıkar. Birilerinin İstanbul’da kapalı ofislerde lider aramasına gerek yok" görüşündeler.

Engin Altay var

Partinin evlatları grubu esas genel başkanlık sürecinin yerel seçim sonrasına bırakılması görüşünde. Sonbahardaki kurultayın geçiş formülü olması durumunda ise "İlla bir abi gelecekse burada Engin Altay var" diyorlar.

Karayalçın’a göre daha genç, partinin tüm kademelerinde görev yapmış siyaseti bilen son seçimde üzerine düşen fedakarlığı yapmış bir isim olarak nitelendiriliyor. Üstelik Engin Altay ismine İmamoğlu Özgür Özel ile parti içi diğer grupların da karşı çıkmayacağı görüşündeler.

Partinin evlatları olarak kendini tanımlayan bu grubun dışında henüz sessizliğini koruyan başka ekipler de var. Onlarda yerel seçim öncesi muhakkak kurultay olmalı tabandaki motivasyon kaybı giderilmeli görüşünde.

Genel başkana tepkinin giderek arttığını ifade eden bu ekip Ekim’e kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun da sahayı okuyarak ilçe ve il kongrelerinde çıkacak havaya bakarak genel başkanlığı bırakma ihtimalinden söz ediyor. Tabi varlığını ona borçlu çevresindekilerden etkilenmezse diye de şerh düşülüyor.

Bu görüştekilerde de bir üçüncü yol bulunması beklentisi var. Yani Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve özgür özel dışında bir üçüncü yoldan söz edenler giderek artıyor.

Bu üçüncü yol bir abi formülü mü olacak yoksa il kongrelerinde güçlü bir seçenek olarak öne çıkacak farklı bir isim mi olacak? Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığında yerel seçime kadar bir geçiş dönemi için mi uzlaşılacak?

Bunu ilçe ve il kongrelerindeki hava belirleyecek. İl kongrelerinden sonra herkes ne yapacağına karar verecek öyle görünüyor. CHP’nin önünde çok sürpriz bir araya gelmeler yeni birlikteliklere de açık bir süreç var.