Zeytinyağı ihracatı yasaklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan markette zeytinyağı fiyatını görünce...

Dökme ve varilli zeytinyağı ihracatı, 1 Ağustos’tan itibaren 31 Ekim 2023’e kadar yasaklandı. Kararın arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tarım Kredi marketlerindeki zeytinyağı fiyatını görünce tepki gösterdiği ve ihracat yasağı için talimat verdiği iddia ediliyor.

Abone ol

Ekonomim'in tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre Ticaret Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri’ne sözlü olarak 1 Ağustos’tan 31 Ekim 2023’e kadar dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının yasaklandığını bildirdi.

Karar ile ilgili resmi yazının daha sonra gönderileceği belirtildi.

İhracatçıların dökme ve varilli yağ ihracat beyannameleri kabul edilmiyor.

Erdoğan fiyatları gördü talimatı verdi

İddiaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarım Kredi marketlerindeki zeytinyağı fiyatını görünce tepki göstererek, halkın yağ tüketmesi için ihracatın durdurulması talimatı verdiği ifade ediliyor.

Tarım Kredi’de 1 litre naturel sızma zeytinyağı 199 TL ile 279 TL arasında değişiyor.